Camion travolge un cantiere sull’autostrada

Paura l’altra mattina sull’autostrada A5 Torino-Aosta, nel tratto compreso tra Ivrea e Quincinetto, in direzione Aosta. Un autotreno ha travolto due mezzi impegnati in un cantiere stradale posizionati sulla corsia di emergenza. Nell’incidente sarebbe rimasto ferito in modo lieve un operaio, mentre un autobus è stato coinvolto solo marginalmente.

L’allarme è scattato intorno alle 10. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco e gli ausiliari dell’autostrada, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità.

Una dinamica ancora al vaglio degli investigatori

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo pesante ha investito i due veicoli del cantiere che si trovavano regolarmente fermi sulla corsia di emergenza. L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni ai mezzi utilizzati per i lavori di manutenzione.

Nella carambola è stato sfiorato anche un autobus diretto ad Aosta. Fortunatamente né l’autista né i passeggeri hanno riportato conseguenze. L’unico ferito è un operaio del cantiere, trasportato in ospedale con lesioni giudicate di lieve entità. Anche il conducente dell’autotreno ha riportato soltanto lievi contusioni.

Viabilità rallentata per diverse ore

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione in direzione Aosta. Le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati hanno richiesto tempo, provocando lunghe code e rallentamenti per gli automobilisti in transito. Lo riporta Notizia Oggi

Le cause dell’incidente restano ancora da chiarire. Saranno gli accertamenti della polizia stradale a stabilire che cosa abbia provocato l’impatto che, solo per una serie di circostanze favorevoli, non ha avuto conseguenze ben più gravi per gli addetti impegnati nei lavori lungo l’autostrada.

Foto redazione Notizia Oggi

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