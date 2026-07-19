Il ponte sul Cervo a Biella riaprirà entro fine mese

A un mese dalla chiusura del ponte sul Cervo in direzione Biella, arriva una notizia attesa da migliaia di automobilisti: se non ci saranno imprevisti, il cantiere si concluderà come da previsione entro il 31 luglio. Manca ormai una quindicina di giorni al termine degli interventi e Anas conferma il rispetto del cronoprogramma, mentre sul posto i lavori proseguono senza sosta.

Il viadotto è parzialmente chiuso dallo scorso 16 giugno per consentire la sostituzione dei giunti di dilatazione, opera indispensabile per la manutenzione dell’infrastruttura.

Questo ha inevitabilmente avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e code quotidiane soprattutto nelle ore di punta lungo i percorsi alternativi. Dall’ufficio stampa di Anas arriva, però, un messaggio rassicurante: «Per il momento la conclusione del cantiere è confermata entro la fine di luglio, salvo imprevisti gravi. I lavori procedono a passo spedito: le squadre non si sono mai fermate e sono operative anche il sabato e la domenica. Nei prossimi giorni potrebbe essere valutata anche l’eventualità di una conclusione anticipata, ma al momento il termine ufficiale resta quello dichiarato».

Per fortuna, il ritorno alla normalità è ormai vicino.

Giulia Gaia Maretta

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