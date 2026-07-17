Il Comando Provinciale Carabinieri di Biella annuncia un importante potenziamento del proprio organico sul territorio, grazie all’arrivo in provincia di sette nuovi militari provenienti direttamente dal centoquarantaquattresimo Corso formativo.

Nuovi carabinieri in servizio nelle stazioni del Biellese

L’inserimento di queste nuove risorse rientra in un piano strategico mirato a ridefinire e colmare gli organici delle diverse articolazioni territoriali dell’Arma, con lo scopo primario di intensificare il controllo del territorio e accrescere la sicurezza percepita da parte dei cittadini. I giovani militari sono stati distribuiti capillarmente in diverse Stazioni della provincia per garantire una copertura strategica sia nel capoluogo sia nei comuni limitrofi.

Nello specifico, la Stazione di Biella accoglie due nuovi rinforzi, tra cui l’unica donna del gruppo, una ventenne originaria di Modica, in provincia di Ragusa, e un ventunenne proveniente da Piazza Armerina, nell’ennese. Spostandosi sul territorio provinciale, la Stazione di Candelo vede l’arrivo di un ventunenne originario di Ragusa, mentre a Cavaglià prenderà servizio un carabiniere ventiduenne originario del Perù. Presso la Stazione di Mongrando è stato invece assegnato un militare ventiquattrenne originario di Palermo, mentre a presidiare la zona di Occhieppo Superiore ci sarà un ventitreenne proveniente da Messina. Infine, l’organico della Stazione di Vigliano Biellese viene potenziato con l’innesto di un ventiduenne originario di Ottaviano, in provincia di Napoli.

Con l’arrivo di queste nuove forze, caratterizzate da una giovanissima età anagrafica e pronte a portare entusiasmo e dinamismo, l’Arma dei Carabinieri di Biella consolida in modo significativo la propria presenza sul territorio. I militari neo-giunti sono già operativi e pronti a svolgere i tradizionali servizi istituzionali di prossimità, contribuendo in modo attivo alle attività di prevenzione e contrasto dei reati a tutela dell’intera comunità biellese.

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