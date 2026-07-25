Scappano dal centro estivo e si perdono nel bosco. Due ragazzine si sono allontanate l’altro giorno e hanno perso l’orientamento in un’area boschiva tra Quaregna Cerreto e Cossato. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio e ha mobilitato carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e volontari, impegnati nelle ricerche fino al lieto epilogo.

Scappano dal centro estivo e si perdono nel bosco

L’assenza delle due giovanissime è stata notata dagli operatori del centro estivo, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Le ricerche si sono concentrate nei sentieri e nelle aree verdi della zona, dove si ipotizzava che le ragazze potessero essersi addentrate.

Dopo alcune ore di seria apprensione, le due ragazzine sono state individuate e raggiunte dai soccorritori. Erano spaventate, ma in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di particolari cure mediche.

Il ritrovamento ha permesso di chiudere positivamente un intervento che aveva coinvolto numerose squadre operative. Le giovani sono state quindi riaffidate ai familiari e ai responsabili del centro estivo.

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