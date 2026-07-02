Pet therapy al centro estivo del Villaggio. Un pomeriggio speciale per i bambini della scuola primaria, che hanno partecipato ad una attività insieme ai cani Claud e Zeus. I due quattrozampe erano guidati da un’addestratrice cinofila Enci, specializzata negli interventi assistiti con gli animali.

Pet therapy al centro estivo del Villaggio

Attraverso il gioco e semplici esercizi, i bambini hanno potuto interagire con i due cani in un clima di serenità e collaborazione. Tra le attività proposte, Claud ha coinvolto i piccoli in un divertente gioco. Dopo aver recuperato la palla lanciata dai bambini, la depositava nel canestro e riceveva come premio un biscottino consegnato direttamente dai partecipanti.

«La presenza degli animali rappresenta un’importante opportunità educativa – dichiara l’assessore all’Istruzione Livia Caldesi -. Attraverso attività semplici e coinvolgenti, i bambini imparano il rispetto, l’empatia e la relazione con l’altro, sviluppando attenzione, fiducia e senso di responsabilità. Siamo felici di poter offrire ai nostri centri estivi esperienze di qualità che uniscono divertimento e crescita personale».

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai bambini, che hanno vissuto un’esperienza ricca di emozioni e di insegnamenti. Confermando il valore educativo delle attività assistite con gli animali.

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