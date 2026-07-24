AttualitàBiella
Il mondo della scuola piange Paul Micheletti
Si è spento a 61 anni
Il mondo della scuola piange Paul Micheletti.
L’uomo si è spento a 61 anni a causa di una malattia. Da vent’anni lavorava come impiegato amministrativo all’istituto comprensivo Biella 3.
Era un punto di riferimento importante per docenti w colleghi.
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