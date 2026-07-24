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Il mondo della scuola piange Paul Micheletti

Si è spento a 61 anni

Pubblicato

14 secondi fa

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lutto per un giovane padre di 53 anni
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Il mondo della scuola piange Paul Micheletti.

L’uomo si è spento a 61 anni a causa di una malattia. Da vent’anni lavorava come impiegato amministrativo all’istituto comprensivo Biella 3.

Era un punto di riferimento importante per docenti w colleghi.

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