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Cronaca

La lite per l’attraversamento pedonale finisce nel sangue

Un dramma assurdo: pensionato ucciso con una coltellata da un automobilista

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La lite per l’attraversamento pedonale finisce nel sangue. Un uomo di 80 anni è stato ucciso l’altra sera a Collegno, in provincia di Torino, al culmine di una lite scoppiata in strada con un automobilista. La vittima, Antonio Greco, è stata colpita con una coltellata. I carabinieri hanno rintracciato e fermato poche ore dopo il presunto responsabile dell’omicidio.

La lite per l’attraversamento pedonale finisce nel sangue

L’aggressione è avvenuta a poca distanza dall’abitazione dell’anziano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il litigio è nato per motivi all’apparenzza banali. Pare che il pensionato e un suo amico stessero attraversando la strada, quando è sopraggiunto l’automobilista. Il diverbio è probabilmente nato su chi doveva cedere il passo a chi. L’automobilista è sceso dalla vettura e ha colpito il pensionato al petto con un coltello, per poi allontanarsi.

Nel tentativo di difendere il padre è rimasto ferito anche il figlio della vittima, che ha riportato lesioni non gravi ed è stato trasportato in ospedale. Per l’80enne, invece, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Le indagini dei carabinieri sono partite immediatamente grazie alle testimonianze sul posto e agli accertamenti. Nella notte il presunto autore dell’aggressione è stato individuato e fermato con l’accusa di omicidio.
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