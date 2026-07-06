La lite per una macchina in sosta degenera, qualcuno alza anche le mani. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri per calmare gli animi e ripartare la situazione alla normalità.

La lite per una macchina in sosta degenera

Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 5 luglio, in un paese dell’alta Valsessera. Protagonisti, ovviamente in negativo, alcuni uomini. Stando a quando riferito da un paio di testimoni, la causa della discussione sarebbe da ricercare in un mezzo lasciato in sosta, probabilmente in una posizione non consona.

Gli animi si sono dunque scaldati facilmente e dalla parole si è ben presto passati agli insulti, fino a uno schiaffo, che avrebbe colpito uno dei litiganti.

All’arrivo dei militari le persone coinvolte si sono ben presto calmate.

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