Lite sul posto di lavoro con l’ex dipendente

Momenti di forte tensione e paura, nelle scorse ore, all’interno di un’azienda di Vigliano Biellese. Quella che doveva essere una normale giornata di lavoro si è improvvisamente trasformata nello scenario di un’accesa aggressione, culminata con l’intervento in urgenza delle forze dell’ordine per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Lo scoppio della lite

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, un ex dipendente della ditta si è presentato presso la sede dell’attività. I motivi della visita sono ancora al vaglio, ma l’incontro con il titolare ha fatto rapidamente accendere gli animi. Tra i due è scoppiato un violento alterco verbale, alimentato da vecchi rancori e questioni irrisolte legate al precedente rapporto professionale.

In breve tempo, dalle parole pesanti si è passati ai fatti: i toni si sono scaldati a tal punto da sfociare in una vera e propria aggressione fisica. I presenti, allarmati dalle urla e dal pericolo che la situazione potesse sfuggire definitivamente di mano, hanno immediatamente allertato il numero unico di emergenza.

L’intervento dei Carabinieri

Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri, inviati dalla centrale operativa per sedare la rissa e riportare la calma. I militari dell’Arma sono riusciti a dividere i due contendenti e a normalizzare l’atmosfera all’interno dei locali aziendali, non senza fatica visto lo stato di forte alterazione dei protagonisti.

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