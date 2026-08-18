AttualitàValli Mosso e Sessera
Emergenza continua per l’ incendio boschivo al Monte Barone
Aggiornamento della situazione dopo giorni di incendio.
Emergenza continua per l’ incendio boschivo al Monte Barone.
Nel corso della giornata, con l’ausilio di personale DOS,
sono stati monitorati i siti più sensibili per verificare la situazione di potenziali focolai attivi.
Le zone di operazione a terra sono 3:
• presidio prossimo al ristorante Alpe Noveis con contenimento di fumarole sparse;
• presidio presso il ponte sul rio Vacchera, lungo la strada che scende dal ponte stesso verso
Le Piane, presso un’abitazione e presso la chiesetta delle Piane con diversi mezzi che hanno
proseguito le opere di spegnimento;
• presidio dinamico presso la frazione Le Piane in considerazione dell’avanzata del fronte
dell’incendio nella pineta sovrastante.
Si sta proseguendo l’azione di contenimento in dette aree dove stanno operando:
– squadre VVF composte da 15 unità della sede centrale di Biella, da 3 unità del Comando
VVF di Asti, da 9 unità del Comando VVF di Torino con i seguenti mezzi: UCL, logistico,
carro fari, 1 ABP SCANIA, 1 ABP VAM 4000, 1 ABP di Cossato + Boschivo di Cossato, 1
ABP Scout di Valdilana, modulo boschivo del Comando VVF di Asti, 2 moduli boschivi e
ABP del Comando VVF di Torino, ABP del distaccamento Livorno Ferraris del Comando
VVF Vercelli, modulo AIB del Comando VVF di Torino.
– squadre di volontari AIB composte da 26 unità con 8 mezzi antincendio.
– personale del Coordinamento della Protezione Civile di Biella composto da 2 unità e da
una autobotte;
– personale della CRI nel posto di primo soccorso presso il PCA con 3 unità.
Nell’Alpe Le Piane è stata mantenuta la linea 2 per spegnere le fumarole nella pineta sopra
la chiesetta.
Grazie alla collaborazione del personale AIB e VVF e con l’ausilio di autobotti
si è garantita la fornitura idrica delle vasche per il rifornimento dell’elicottero.
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