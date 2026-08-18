Emergenza continua per l’ incendio boschivo al Monte Barone.

Nel corso della giornata, con l’ausilio di personale DOS,

sono stati monitorati i siti più sensibili per verificare la situazione di potenziali focolai attivi.

Le zone di operazione a terra sono 3:

• presidio prossimo al ristorante Alpe Noveis con contenimento di fumarole sparse;

• presidio presso il ponte sul rio Vacchera, lungo la strada che scende dal ponte stesso verso

Le Piane, presso un’abitazione e presso la chiesetta delle Piane con diversi mezzi che hanno

proseguito le opere di spegnimento;

• presidio dinamico presso la frazione Le Piane in considerazione dell’avanzata del fronte

dell’incendio nella pineta sovrastante.

Si sta proseguendo l’azione di contenimento in dette aree dove stanno operando:

– squadre VVF composte da 15 unità della sede centrale di Biella, da 3 unità del Comando

VVF di Asti, da 9 unità del Comando VVF di Torino con i seguenti mezzi: UCL, logistico,

carro fari, 1 ABP SCANIA, 1 ABP VAM 4000, 1 ABP di Cossato + Boschivo di Cossato, 1

ABP Scout di Valdilana, modulo boschivo del Comando VVF di Asti, 2 moduli boschivi e

ABP del Comando VVF di Torino, ABP del distaccamento Livorno Ferraris del Comando

VVF Vercelli, modulo AIB del Comando VVF di Torino.

– squadre di volontari AIB composte da 26 unità con 8 mezzi antincendio.

– personale del Coordinamento della Protezione Civile di Biella composto da 2 unità e da

una autobotte;

– personale della CRI nel posto di primo soccorso presso il PCA con 3 unità.

Nell’Alpe Le Piane è stata mantenuta la linea 2 per spegnere le fumarole nella pineta sopra

la chiesetta.

Grazie alla collaborazione del personale AIB e VVF e con l’ausilio di autobotti

si è garantita la fornitura idrica delle vasche per il rifornimento dell’elicottero.

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