Studenti in piazza a Biella: pace e diritto allo studio

Un fiume colorato di giovani ha riempito questa mattina Piazza Duomo, trasformando il cuore della città in un laboratorio a cielo aperto di partecipazione civica, protesta e proposta. Centinaia di ragazzi e ragazze provenienti dagli istituti superiori del territorio si sono dati appuntamento per far sentire la propria voce su questioni che intrecciano l’attualità geopolitica internazionale e le criticità quotidiane del mondo scolastico ed economico italiano.

A caratterizzare la manifestazione è stato un colpo d’occhio nitido: tra la folla sono spiccate numerose bandiere della pace e vessilli della Palestina, accompagnati da cori e slogan insistenti contro ogni forma di guerra e militarizzazione. Un messaggio chiaro con cui la comunità studentesca biellese ha voluto ribadire la propria contrarietà ai conflitti in corso globalmente, rivendicando un ruolo attivo delle nuove generazioni nella costruzione di percorsi di diplomazia e convivenza pacifica.

L’ironia come strumento di denuncia: “Cerco casa su un altro pianeta”

Oltre alla dimensione della protesta politica e sociale, la piazza ha espresso una forte carica creativa. I partecipanti hanno sfilato ed esposto decine di striscioni e cartelli realizzati a mano, dove la rabbia generazionale si è spesso tradotta in espressioni di pungente sarcasmo.

Tra i messaggi più fotografati e commentati ne spicca uno, diventato in breve tempo il simbolo plastico della mobilitazione: “Cerco casa su un altro pianeta, qui costa troppo”. Una battuta amara che riassume con efficacia l’incertezza e lo smarrimento di una classe di età che osserva con crescente preoccupazione il proprio orizzonte futuro, tra inflazione, costi dell’abitare ed erosione del potere d’acquisto.

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