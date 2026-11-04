Camion si schianta contro una cancellata: morto l’autista.

Camion si schianta contro una cancellata: morto l’autista

Un camion che improvvisamente esce dalla carreggiata e termina la propria corsa contro la cancellata di un’abitazione. È la dinamica dell’incidente mortale avvenuto l’altra mattina poco dopo le 7, a Boves, in provincia di Cuneo. A perdere la vita è stato Roberto Ragusa, autotrasportatore di 57 anni, che si trovava al volante del mezzo pesante lungo la Nuova Bovesana.

Lo schianto si è verificato nella frazione di Fontanelle. Per motivi ancora sconosciuti, il conducente ha perso il controllo del camion, che ha abbandonato la sede stradale andando a urtare violentemente la recinzione di una proprietà privata.

Stava andando a caricare sabbia in un’azienda

Secondo le prime informazioni, il cinquantasettenne era impegnato in un normale viaggio di lavoro e si stava dirigendo verso un’azienda della zona per effettuare un carico di sabbia. Il percorso si è interrotto improvvisamente lungo la statale, dove il mezzo pesante ha deviato dalla propria traiettoria senza che, almeno per il momento, sia stato possibile stabilire che cosa abbia provocato l’uscita di strada. Lo riporta Notizia Oggi

L’allarme ha fatto arrivare rapidamente i mezzi di emergenza, ma la situazione è apparsa subito drammatica. Quando i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente, le condizioni dell’autotrasportatore erano gravissime. Ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Tra le ipotesi anche un malore improvviso. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione.

Foto redazione Notizia Oggi

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