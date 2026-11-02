L’ultimo abbraccio a Domenica e al piccolo Bruno.

L’ultimo abbraccio a Domenica e al piccolo Bruno

Nel pomeriggio di sabato 31 ottobre, alle 14.30, la chiesa parrocchiale di San Biagio a Nonio ha accolto i funerali di Domenica Lucarelli, 31 anni, e del piccolo Bruno, il bambino che portava in grembo. Entrambi sono morti sabato 24 ottobre all’ospedale. Una tragedia che ha profondamente segnato tutto il Cusio, dove la giovane viveva insieme al marito Danilo Piazza, papà del bimbo che la coppia stava aspettando. LEGGI ANCHE: Choc per la morte di Domenica: aveva 31 anni ed era incinta di 7 mesi

A sette giorni dalla tragedia, la comunità si è stretta ancora una volta attorno ai familiari. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino, perché il dolore di una famiglia è diventato quello di un intero paese. Lo riporta Notizia Oggi

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