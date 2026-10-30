AttualitàValle Elvo
Addio a Gian Piero Lazzarotto di 60 anni
Il funerale è stato celebrato giovedì 29 ottobre a Graglia.
E’ mancato all’affetto dei suoi cari Gian Piero Lazzarotto di 60 anni.
Addio a Gian Piero Lazzarotto di 60 anni
Lascia la mamma Giovanna, la sorella Graziana con Giuseppe, oltre a zii, zie, cugini, amici e parenti. Il funerale è stato celebrato giovedì 29 ottobre in chiesa parrocchiale a Graglia. Gian Piero riposa al cimitero di Sordevolo.
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