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Addio a Gian Piero Lazzarotto di 60 anni

Il funerale è stato celebrato giovedì 29 ottobre a Graglia.

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tragedia in ospedale
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E’ mancato all’affetto dei suoi cari Gian Piero Lazzarotto di 60 anni.

Addio a Gian Piero Lazzarotto di 60 anni

Lascia la mamma Giovanna, la sorella Graziana con Giuseppe, oltre a zii, zie, cugini, amici e parenti. Il funerale è stato celebrato giovedì 29 ottobre in chiesa parrocchiale a Graglia. Gian Piero riposa al cimitero di Sordevolo.

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