AttualitàBiella
Biella: nuovi orari invernali di apertura per i cimiteri
Una informazione utile in vista del festeggiamento di Ognissanti.
Elenco cimiteri comunali e orari di apertura:
✓ Cimitero Urbano – Via dei Tigli – Tel. 015403249
✓ Cimitero Chiavazza – Via Milano
✓ Cimitero Barazzetto – Str. al Cimitero Barazzetto
✓ Cimitero Vandorno – Str. al Cimitero Vandorno
✓ Cimitero Cossila San Grato “Vecchio” – Str. Buffarola
✓ Cimitero Cossila San Grato “Nuovo” – Str. Buffarola
✓ Cimitero Cossila San Giovanni – Via Sant. d’Oropa
✓ Cimitero Favaro – Str. Oliveri (ex cimitero Favaro)
✓ Cimitero Pavignano – Via Piedicavallo
✓ Cimitero Colma – Strada per Vaglio Colma
✓ Cimitero Vaglio – Strada al Cimitero Vaglio
ORARIO: per tutti i cimiteri tutti i giorni – dalle 7.30 alle 17.30 (periodo ora solare)
Per informazioni è possibile contattare:
Ufficio Cimiteri
Palazzo Pella – Via Tripoli, 48 – IV Piano
Tel. 015.3507393 – 234
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