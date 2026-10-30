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A Biella partito il censimento della popolazione Istat

C’è tempo fino a dicembre per partecipare

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1 minuto fa

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A Biella è partito il Censimento della Popolazione e delle abitazioni 2026.

A Biella partito il censimento della popolazione Istat

Un appuntamento importante nell’anno del Centenario dell’Istat. Se ricevi la lettera, rispondi al questionario: scriviamo insieme una nuova pagina della nostra storia.
Hai tempo fino al 23 dicembre 2026 per partecipare.
Puoi farlo online o con il supporto dei rilevatori Istat.
Scopri di più su:
https://www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti/popolazione-e-abitazioni/
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