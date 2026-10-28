Choc per la morte di Domenica: aveva 31 anni ed era incinta di 7 mesi

Una tragedia ha sconvolto Nonio e l’intero Verbano Cusio Ossola: Domenica Lucarelli, 31 anni, è morta sabato all’ospedale di Borgomanero, dove era stata ricoverata d’urgenza dopo essere stata colpita da un improvviso malore. La giovane era al settimo mese di gravidanza e con lei è morto anche il piccolo Bruno, che aspettava insieme al marito Danilo Piazza.

Una doppia perdita che ha lasciato nel dolore la famiglia e le comunità in cui la coppia viveva e lavorava, oltre a suscitare profonda commozione anche nel paese d’origine della donna, in Puglia.

Il malore e la morte di Domenica Lucarelli nonostante i disperati tentativi di salvare lei e il bambino

La donna si era sentita male venerdì. Le sue condizioni avevano richiesto un trasferimento urgente all’ospedale di Borgomanero, dove il personale sanitario si è attivato per cercare di salvare lei e il bambino.

Come riporta Notizia Oggi, l’Asl Novara ha parlato di una grave e rara emergenza ostetrica, precisando che entrambi avevano ricevuto tempestivamente le cure necessarie. Nonostante gli interventi dei medici, però, non è stato possibile evitare il tragico epilogo.

Da Foggia al Cusio, una vita costruita insieme

Originaria di Sant’Agata di Puglia, in provincia di Foggia, Domenica aveva trovato a Nonio una nuova casa. Nel paese del Cusio si era inserita nella comunità insieme al marito Danilo, con il quale condivideva anche la passione per la cucina e il lavoro.

I due si erano conosciuti all’isola d’Elba, dove entrambi seguivano il proprio percorso professionale nel mondo della ristorazione. Da quell’incontro era nata una relazione che li aveva portati a costruire insieme un progetto di vita, lavorando entrambi al ristorante “Punti di vista” di Omegna.

Il matrimonio e l’attesa del piccolo Bruno

Appena un anno fa Domenica e Danilo avevano celebrato il loro matrimonio in Puglia. In seguito avevano festeggiato anche a Nonio, condividendo la gioia di quel momento con amici e conoscenti del paese.

Ora la coppia si preparava ad accogliere il primo figlio, Bruno. Un’attesa piena di speranze, spezzata da una tragedia che ha colpito una famiglia ancora all’inizio del proprio cammino insieme.

Funerale rinviato per ulteriori accertamenti

La scomparsa di Domenica ha lasciato nel dolore il marito Danilo, i genitori Gerarda e Lorenzo, il fratello Giuseppe, i suoceri Bruno e Gabriella e tutti gli altri familiari. Numerosi messaggi di cordoglio sono arrivati dal Cusio e da Sant’Agata di Puglia.

L’ultimo saluto alla giovane, inizialmente previsto in questi giorni, è stato rinviato per consentire ulteriori accertamenti sulle circostanze del decesso. La data delle esequie sarà comunicata successivamente.

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