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Verde e riqualificazione: quasi 2.4 milioni per l’ingresso di Biella

Sarà riqualificata l’area tra la stazione e gli Orsi

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Un progetto di forestazione urbana compie un passo decisivo. La Giunta comunale ha approvato il piano di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell’area compresa tra la stazione ferroviaria e il centro commerciale “Gli Orsi”.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 2.397.854 euro, di cui quasi 2 milioni arrivano dalla Regione Piemonte tramite i fondi europei PR FESR 2021-2027. Il piano punta a trasformare una delle principali porte d’accesso alla città: il parcheggio della stazione diventerà a superficie permeabile e verranno interamente rifatte le aiuole e gli spartitraffico lungo tutto il collegamento verso Gli Orsi.

«Un progetto fondamentale per dare un volto nuovo a una zona strategica, migliorando verde e spazi pubblici senza gravare interamente sulle casse comunali», commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Luca Castagnetti.

Gli fa eco l’assessore ai Bandi, Giacomo Moscarola: «Completiamo un percorso importante. Ringrazio gli uffici comunali per l’impegno nel candidare il progetto e intercettare queste ingenti risorse regionali».

Un’opera che punta a coniugare sostenibilità ambientale, decoro urbano e valorizzazione del territorio.

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