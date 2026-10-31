Tragico incidente: si ribalta con il trattore e muore

Tragico incidente nel primo pomeriggio di ieri. Ha perdere la vita è stato un uomo di 83 anni, Guido Derolatti, residente a Colleretto Giacosa.

Tragico incidente

Il dramma si è consumato intorno alle 13.30 nei campo di Parella. La vittima avrebbe perso il controllo del mezzo, finito in una scarpata e poi nel torrente Chiusella.

Qualcuno che ha assistito alla scena dovrebbe aver dato l’allarme. Sul posto sono arrivare i vigili del guoco di Ivrea, con l’elicottero Drago, i carabinieri e il personale medico. Ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare, era già deceduto.

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