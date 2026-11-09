Ponte sul Cervo: una parte dell’arcata, tra Quinto Vercellese e Oldenico, è crollata nella notte tra sabato 7 e domenica 8 novembre. La struttura, lungo la provinciale 594, era già stata chiusa al traffico il 20 ottobre per una lesione. Il danno si era progressivamente aggravato, fino al cedimento che ha interessato una porzione della volta.

La chiusura preventiva ha evitato conseguenze per gli automobilisti, impedendo il transito nelle settimane in cui le sue condizioni strutturali continuavano a peggiorare.

Ponte sul Cervo: il cedimento diventa un crollo

Secondo quanto riferito dal presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino, il cedimento non interessa i piloni che sostengono il ponte, ma la volta. Una distinzione importante anche per comprendere le possibili origini del danno. Tra le ipotesi c’è il passaggio di un mezzo particolarmente pesante.

Accanto alla preoccupazione per la situazione attuale, arriva però anche una buona notizia. Il governo per aver stanziato 3,7 milioni di euro destinati al ponte sul Cervo. Un finanziamento significativo per affrontare il ripristino dell’infrastruttura, la cui chiusura crea disagi alla viabilità e agli spostamenti soprattutto tra il capoluogo e la vicina Valsesia.

Ciò non significa però che la riapertura sia imminente. Il cedimento richiede infatti un’attenta valutazione delle condizioni dell’opera e delle soluzioni tecniche da adottare. Non sono ancora stati indicati tempi certi per il ritorno del traffico.

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