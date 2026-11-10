Crisi del commercio: la proposta della Lega per Via Italia

Il progressivo calo di attività commerciali e la chiusura di negozi, talvolta anche storici, non solo nel centro cittadino, merita qualcosa in più di una riflessione. Il contestuale aumento di aperture di attività etniche con il conseguente impoverimento delle specificità locali e della qualità del tessuto commerciale, impongono degli interventi di natura politica volti alla lotta alla desertificazione commerciale, al degrado urbano e al decadimento del decoro dei territori.

In quest’ottica, desta qualche perplessità l’apertura proprio in una delle aree di maggior pregio storico e identitario della città, la Via Italia, già definita il “salotto buono della città”, un’attività commerciale la cui offerta merceologica non sembra particolarmente coerente con il percorso di valorizzazione che si intende promuovere.

A ciò si aggiunge la possibilità di vendita di bevande alcoliche in orari serali e notturni, soprattutto nei fine settimana. Una circostanza che potrebbe favorire fenomeni di aggregazione non sempre compatibili con la tranquillità del centro storico, con il rischio di generare rumori, disturbo per i residenti e possibili criticità sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico.

È noto, inoltre, che è stata presentata una proposta di legge a firma dell’Onorevole Molinari, finalizzata a rafforzare la tutela e il decoro dei centri storici, attribuendo ai Comuni maggiori strumenti per orientare le tipologie di attività commerciali insediabili, la loro merceologia e i relativi orari di esercizio, nell’ottica di preservare l’identità dei luoghi e garantire un equilibrio tra le esigenze commerciali, la qualità urbana e la vivibilità dei residenti.

La questione, a nostro avviso, non riguarda il diritto di esercitare un’attività commerciale, ma la necessità che le autorizzazioni e le scelte amministrative siano coerenti con una visione complessiva della città e con la volontà di preservare e valorizzare le caratteristiche dei suoi luoghi più rappresentativi.

Pur nella consapevolezza che tale proposta sia ancora in corso di approvazione e che, allo stato attuale, la disciplina della materia faccia riferimento alle competenze regionali, riteniamo che i principi che ne ispirano il contenuto dovrebbero già rappresentare un importante riferimento per le scelte amministrative locali.

Ecco che come Lega avanziamo una proposta che, anche sulla base di spunti e audizioni di Camera di Commercio, sindacati, associazioni di categoria dei commercianti e consumatori, crediamo possa arrivare a individuare e attivare delle misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità fagocitati dall’ e-commerce e dalla diffusione della grande distribuzione, quali per esempio una normativa per l’istituzione e la disciplina delle Zone Economiche Speciali di Prossimità, come già richiesto da Confesercenti Biella e sulla scia della proposta di legge di Riccardo Molinari sulla ZES Nord, e soprattutto legge appena approvata alla Camera a prima firma sempre del Capogruppo della Lega alla Camera Molinari che prevede proprio la possibilità per i sindaci di vietare l’apertura di specifiche attività commerciali o artigianali giudicate contrarie al decoro, alla sicurezza o all’identità culturale della zona, dando ai Comuni la facoltà di imporre limiti agli orari di apertura e stabilire distanze minime tra determinate tipologie di esercizi per contrastare il degrado urbano. Tale proposta di legge fornisce inoltre strumenti per pianificare la rete dei negozi, tutelando il commercio tradizionale di vicinato e i prodotti tipici o locali.

Per rilanciare il centro senza trascurare le periferie e tutelare al contempo il lavoro, le produzioni locali e chi produce a chilometro zero, valorizzando così veramente il nostro territorio, auspichiamo che si seguano misure contro il degrado e la desertificazione commerciale già messe in atto dalla Lega in Comuni come Genova, dove l’assessore della Lega ha redatto un Piano comunale del Commercio che prevede restrizioni su tipologie di negozi, vietando o limitando l’apertura di determinate attività ed esercizi incompatibili con il decoro dei centri storici e delle zone interessate.

Pur nella consapevolezza che tale proposta sia ancora in corso di approvazione e che, allo stato attuale, la disciplina della materia faccia riferimento alle competenze regionali, riteniamo che i principi che ne ispirano il contenuto dovrebbero già rappresentare un importante riferimento per le scelte amministrative locali.

La questione, a nostro avviso, non riguarda solo il diritto di esercitare un’attività commerciale, ma la necessità che le scelte amministrative diano una visione complessiva della città tesa ai preservare e valorizzare le caratteristiche dei suoi luoghi più rappresentativi.

Per Biella sarà un’opportunità da cogliere il più in fretta possibile.

Alessio Ercoli

Maurizio Sarasino

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