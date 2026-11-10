Riapre il Conad di via Martiri della Libertà 174 a Occhieppo Inferiore, dopo un intervento di ristrutturazione. Il punto vendita, che celebra quest’anno 30 anni di attività, prosegue il proprio percorso di vicinanza alla comunità con un’offerta rinnovata, pensata per rispondere alle esigenze della spesa quotidiana e di qualità, che valorizza le produzioni del territorio.

A Occhieppo Inferiore riapre il Conad

La proposta dei reparti comprende la gastronomia con preparazioni e piatti anche della tradizione, la panetteria, la pizzeria e la pasticceria, che arricchiscono quotidianamente l’offerta del punto vendita con specialità, prodotti da forno, dolci e monoporzioni artigianali. L’offerta è completata da un assortimento di prodotti dedicati a diverse esigenze alimentari, che comprende referenze biologiche, proteiche, etniche, senza glutine e vegane, per accompagnare i clienti nelle loro abitudini e preferenze di consumo.

Particolare attenzione è riservata al legame con il territorio, attraverso un’area dedicata ai prodotti tipici Biellesi e Piemontesi, che valorizza anche la selezione di eccellenze “I Nostri Ori”. Tra le specialità presenti in assortimento figurano i maccagni e le tome biellesi, la paletta biellese, i dolci tipici come torcetti, paste di meliga e canestrelli, oltre ai vini locali e ai liquori della tradizione, tra cui il Ratafià di Andorno.

“Celebrare 30 anni di attività con la riapertura di questo punto vendita ha per noi un significato particolare. In questi anni siamo cresciuti insieme alla comunità, costruendo con i nostri clienti un rapporto di fiducia che continua a essere il valore più importante del nostro lavoro. Con questo intervento di ristrutturazione abbiamo voluto rinnovare il supermercato per offrire un ambiente ancora più accogliente, funzionale e vicino alle esigenze di chi ci sceglie ogni giorno, senza perdere ciò che da sempre ci contraddistingue: l’attenzione alla qualità, al servizio e alle eccellenze del territorio. Continueremo a valorizzare i prodotti e le tradizioni del Biellese, offrendo una spesa che unisce convenienza, qualità e forte legame con le realtà locali”, dichiarano i soci Conad Nord Ovest Massimo Galvan, Nadia Rossin e Patrizia Siciliano.

Situato in una zona residenziale, il supermercato rappresenta un punto di riferimento per la comunità della zona. Dispone di 4 casse tradizionali, conta complessivamente 22 addetti e mette a disposizione un ampio parcheggio, nella cui area è presente un eco-compattatore CORIPET, a supporto della raccolta e del riciclo delle bottiglie in PET.

Il punto vendita, che si sviluppa su una superficie di 750 mq, mette a disposizione dei clienti servizi dedicati, come Wi-Fi gratuito, accettazione dei buoni pasto e buoni celiaci, oltre a consentire l’accesso agli animali, attraverso l’apposito carrello per piccole taglie.

Il Conad di via Martiri della Libertà è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 e la domenica dalle 8.30 alle 13.00. Per informazioni: 015 2539917.

In occasione della riapertura, sarà attiva una promozione sottocosto, accompagnata dalla distribuzione di tre buoni sconto.

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