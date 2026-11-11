Blitz della finanza in due negozi biellesi, sequestrati oltre 38mila articoli

Maxi sequestro della Guardia di Finanza in due empori del Biellese. Nel mirino piatti, bicchieri, cannucce, posate compostabili e sacchetti per congelatore privi della documentazione obbligatoria per i materiali destinati a entrare in contatto con gli alimenti.

Guardia di Finanza in due negozi: sequestrati 38mila articoli

Oltre 38mila prodotti usa e getta sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in due empori di Gaglianico. Durante una serie di controlli effettuati nelle ultime due settimane, i militari del Gruppo di Biella hanno riscontrato diverse irregolarità amministrative, legate soprattutto all’assenza delle certificazioni e della documentazione tecnico-sanitaria obbligatoria.

L’attività rientra nel dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti coordinato dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle, che nelle ultime settimane ha intensificato i controlli sul territorio per tutelare i consumatori e gli imprenditori che operano nel rispetto delle regole.

Sequestrati piatti, bicchieri e cannucce senza certificazioni

In vista dei festeggiamenti di Halloween e degli altri momenti di ritrovo tipici della stagione autunnale, i controlli si sono concentrati in particolare sui prodotti monouso destinati al contatto con gli alimenti.

Si tratta dei cosiddetti M.O.C.A. (Materiali e Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti), una categoria che comprende, tra gli altri, piatti, bicchieri e posate. Questi articoli sono sottoposti a specifiche normative europee e nazionali che ne regolamentano produzione, commercializzazione ed etichettatura, con l’obiettivo di evitare contaminazioni e il possibile rilascio di sostanze nocive negli alimenti.

Nel primo emporio controllato a Gaglianico, i finanzieri hanno trovato e sequestrato amministrativamente 21.274 articoli, tra piatti, bicchieri e cannucce di carta, privi delle dichiarazioni di conformità e della necessaria documentazione tecnico-sanitaria, in violazione del decreto legislativo 29/2017.

Nello stesso esercizio sono stati inoltre sequestrati altri 850 prodotti usa e getta, sprovvisti delle informazioni in lingua italiana e delle indicazioni minime obbligatorie previste dal Codice del Consumo.

Altri 16mila articoli sequestrati nel secondo negozio

La seconda ispezione ha portato al rinvenimento di ulteriori 16.012 prodotti, anch’essi privi delle dichiarazioni di conformità e della documentazione tecnico-sanitaria richiesta.

In questo caso, oltre alle stoviglie di carta, tra gli articoli sequestrati figuravano anche posate compostabili e sacchetti di plastica per congelatore.

Il bilancio complessivo dell’operazione è quindi di 38.136 prodotti sottoposti a sequestro amministrativo nei due empori.

L’intervento della Guardia di Finanza è finalizzato a impedire che vengano immessi sul mercato prodotti non conformi agli standard di sicurezza e potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori. L’attività di controllo punta inoltre a garantire condizioni di concorrenza leale per le imprese che rispettano le disposizioni previste dalla legge.

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