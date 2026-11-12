Cinghiale ferito cerca di sfondare la vetrata di una casa.

Cinghiale ferito cerca di sfondare la vetrata di una casa

Una giornata di ordinaria follia e grande paura quella vissuta in paese, a Piatto, dove la stagione della caccia al cinghiale ha sfiorato il dramma, riaccendendo con forza le polemiche sulla sicurezza a ridosso delle aree abitate.

Due gli episodi centrali che hanno spinto i residenti a richiedere l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

L’episodio più inquietante si è verificato in un’abitazione attigua al campo sportivo del paese. Un cinghiale, visibilmente ferito e in fuga dai cacciatori, è riuscito a infilarsi nel cortile privato della villetta, sfruttando i pochissimi secondi in cui il cancello automatico è rimasto aperto dopo l’uscita in auto di una delle residenti.

In casa, in quel momento, si trovava una giovane rimasta sola. «Meno male che mia figlia era chiusa in casa, altrimenti sarebbe potuto succedere un dramma», racconta la madre ancora scossa. La ragazza, sentendo forti rumori provenire dal piano terra, si è accorta che l’animale stava colpendo ripetutamente a testate la vetrata della sala nel tentativo di trovare una via di fuga.

La giovane si è barricata in una stanza e ha allertato la madre al telefono. Fortunatamente, dopo alcuni minuti di puro terrore, l’animale è tornato sui suoi passi uscendo in strada, dove a poca distanza è stato abbattuto dai cacciatori. «Mia figlia ha passato momenti di vero inferno – conclude la donna -. Ho chiamato i Carabinieri per segnalare l’accaduto. Credo proprio che i cacciatori non abbiano rispettato la distanza minima dei 150 metri dalle abitazioni. Per noi la situazione è diventata insostenibile».

A poche centinaia di metri di distanza, ma già nel Comune di Valle San Nicolao e quasi in contemporanea, si è consumato un secondo fatto indicativo della tensione che si respira in paese.

I proprietari di una tenuta agricola della zona sono stati allarmati dal forte e spaventato ragliare dei propri asini, terrorizzati da uno sparo ravvicinato.

Subito dopo, un cane da caccia è penetrato nel terreno privato, seguito a ruota dal suo padrone. Il figlio della proprietaria, ha assistito alla scena e ha annotato la targa del cacciatore, andandolo a cercare per chiederne conto.

Una volta intercettato, gli ha contestato di aver violato una proprietà privata.

Di contro, parrebbe che il cacciatore abbia replicato che l’area non era delimitata da recinzioni o cancellate. Una giustificazione respinta con forza dalla famiglia: «Assicuro che i cartelli di “proprietà privata” sono ben visibili e presenti», dichiara la donna.

Il confronto è rapidamente degenerato da un battibecco verbale a una vera e propria lite furibonda.

Sul posto sono stati fatti intervenire i Carabinieri forestali per i rilievi del caso. «Siamo davvero stufi di vivere in queste condizioni di costante pericolo – conclude amaramente la residente -. Spero che le cose cambino al più presto. I Forestali ci hanno confermato che, se fossero arrivati mentre l’uomo era ancora all’interno del nostro terreno, lo avrebbero allontanato».

I residenti chiedono ora maggiori controlli sul rispetto delle distanze di sicurezza dalle case e dalle proprietà private per evitare che una giornata di caccia possa trasformarsi in tragedia.

La convivenza tra l’attività venatoria e la vita quotidiana delle comunità collinari e montane torna così al centro del dibattito pubblico.

Il problema della sicurezza a ridosso delle aree antropizzate (zone in cui le caratteristiche originarie sono state modificate ndr), solleva interrogativi non più rinviabili sulla necessità di mappare con maggiore rigore i confini della tolleranza e della legalità, per garantire l’assoluta serenità di chi ha scelto di vivere fuori dai grandi centri urbani.

Mauro Pollotti

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