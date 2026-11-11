Ci sono presenze che, anche senza bisogno di parole, sanno entrare nella vita degli altri e lasciare un segno profondo. È quanto ha saputo fare Lorenzo, la cui giovane esistenza, fin dai primi giorni, è stata segnata dalla sofferenza, affrontata con l’amore e la dedizione della famiglia e accompagnata dalla vicinanza di tante persone.

Su Nuraghe ricorda Lorenzo: aveva 25 anni

Negli anni trascorsi al Liceo Scientifico di Biella, Lorenzo ha intrecciato rapporti di sincera amicizia con i compagni e con l’intera comunità scolastica. Con il sostegno dei suoi docenti e la sensibilità di tutto il personale, ha partecipato alle attività della scuola, contribuendo, con la sua presenza, alla crescita umana di chi ha condiviso con lui quell’esperienza.

Lo ricorda con affetto il preside Dino Gentile, che sottolinea il particolare legame nato con i compagni di classe e il clima di attenzione e amicizia che ha accompagnato il suo percorso. Un ricordo che testimonia quanto la scuola sia anche luogo di relazioni, accoglienza e umanità.

La mamma Antonella è biellese, mentre la famiglia paterna, con il papà Stefano, ha origini ad Atzara, in Sardegna. A questa terra Lorenzo era profondamente legato, attraverso gli affetti familiari e il sentimento delle proprie radici. Vi era tornato lo scorso settembre, per un soggiorno che sarebbe stato l’ultimo. Nulla lasciava presagire la morte improvvisa che ieri mattina lo ha sottratto all’affetto dei suoi cari.

A soli 25 anni, serenamente è mancato. Lascia nel dolore la mamma Antonella e il papà Stefano; i nonni Pina e Domenico; gli zii Barbara con Giuseppe, Michela e Mattia, Manuela con Stefano, Andrea; parenti e amici tutti.

I funerali avranno luogo a Pralungo, nella frazione di Sant’Eurosia, giovedì 12 novembre, alle ore 10.30, partendo dalla chiesa parrocchiale. Dopo la Santa Messa, il caro Lorenzo proseguirà per il Tempio crematorio. Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale mercoledì 11 novembre, alle ore 20.

Alla famiglia, colpita da questa dolorosa perdita, giungano la vicinanza e le più sentite condoglianze del Circolo Culturale Sardo «Su Nuraghe» e della comunità sarda di Biella.

Battista Saiu

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