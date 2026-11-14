La vera ricetta del fritto misto alla piemontese

Per preparare il semolino dolce porta a ebollizione 3 dl di latte con la scorza grattugiata di limone, 1 noce di burro e lo zucchero, versaci a pioggia il semolino e cuoci per una decina di minuti, mescolando, fino a ottenere una crema densa. Versa la crema su un vassoio, livellala, lasciala raffreddare e tagliala a rombi.



