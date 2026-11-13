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Addio al vigile Diego D’Agostin: 73 anni

Lutto a Chiavazza

Pubblicato

55 minuti fa

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Addio al vigile Diego D’Agostin: 73 anni

Lutto a Chiavazza di Biella per la morte di Diego D’Agostin. Circondato dall’amore dei suoi cari si è spento. Lascia la moglie Ivana, i figli Daniele, Davide con Miriam, l’adorato nipote Alessandro. La famiglia rivolge un ringraziamento alla dottoressa Torrente e a tutto personale delle cure palliative per le amorevoli cure prestate. Il funerale sarà celebrato sabato 14 novembre alle 10 a Biella. Chiavazza.

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