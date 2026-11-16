Maxi piantagione di cannabis nei boschi biellesi: sequestrate oltre 550 piante

Oltre 550 piante di cannabis nascoste in un’area boschiva impervia della Valsessera, raggiungibile esclusivamente a piedi. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i carabinieri delle stazioni di Masserano e Bioglio, insieme ai militari dei Nuclei Carabinieri Forestale di Biella e Sordevolo, durante un’attività di controllo del territorio.

Cannabis, scoperta una maxi piantagione nei boschi della Valsessera

La piantagione illecita si trovava nel territorio di un comune della Valsessera. Nel corso del sopralluogo, i militari hanno individuato circa 500 piante di cannabis di varie dimensioni, ancora interrate e in fase vegetativa.

All’interno dell’area era stata realizzata anche una struttura rustica utilizzata come essiccatoio, dove erano stipate altre 50 piante circa, già estirpate.

Scoperto anche un impianto per l’irrigazione

La coltivazione era dotata di un sistema artigianale per l’approvvigionamento e la distribuzione dell’acqua. I carabinieri hanno infatti trovato alcune vasche per la raccolta, collegate a una rete di irrigazione predisposta per servire la piantagione.

Le oltre 550 piante complessivamente rinvenute, insieme al materiale presente sul posto, sono state estirpate, recuperate e sottoposte a sequestro a carico di ignoti.

Il materiale è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria, informata dalla Stazione dei carabinieri di Masserano. Al momento, dunque, non risultano persone identificate come responsabili della coltivazione.

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