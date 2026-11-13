Cedimento stradale: chiuso il ponte della Maddalena

Mattinata di forti disagi per la viabilità cittadina a causa di un improvviso cedimento della sede stradale registrato in via Salita di Riva. L’allarme è scattato nelle prime ore di oggi, venerdì 13 novembre, grazie alla segnalazione di un passante che ha notato l’avvallamento dell’asfalto.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale per mettere in sicurezza l’intera area e gestire la circolazione. Secondo i primi accertamenti, l’origine del problema sarebbe riconducibile alla rottura di una tubazione sotterranea, che ha provocato una copiosa perdita d’acqua andando a erodere il terreno sottostante. Nel luogo dell’accaduto hanno raggiunto i soccorritori anche i tecnici preposti, impegnati nelle verifiche strutturali e nelle delicate operazioni di ripristino della condotta e del manto stradale.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’urgente intervento, le autorità hanno disposto la chiusura al traffico del passaggio sul Ponte della Maddalena fino al completo termine del cantiere. La modifica temporanea ha inevitabilmente mandato in tilt la circolazione nella zona: si registrano pesanti rallentamenti e lunghe code lungo via Ogliaro e via Corradino Sella, con incolonnamenti che si estendono fino all’imbocco con il Ponte Cervo – Nino Cerruti.

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