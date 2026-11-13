AttualitàValli Mosso e Sessera
Lutto a Valdilana per Michal: 42 anni
Oggi il funerale è stato celebrato a Valle Mosso in chiesa parrocchiale
Si è spento a 42 anni Michal Aleksander Mikolajczyk. Aveva 42 anni. “Accolto nelle braccia del PAdre veglia sui suoi cari che oggi piangono la tua prematura scomparsa. Il tuo ricordo rimarrà vivo nei nostri cuori”, è il messaggio. Ne danno il triste annuncio la famiglia e i parenti.
Il funerale è stato celebrato stamattina a Valle Mosso nella chiesa di Sant’Eusebio.
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