Seguici su

AttualitàValli Mosso e Sessera

Lutto a Valdilana per Michal: 42 anni

Oggi il funerale è stato celebrato a Valle Mosso in chiesa parrocchiale

Pubblicato

17 secondi fa

il

giovane mamma perde la lunga lotta
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Si è spento a 42 anni Michal Aleksander Mikolajczyk. Aveva 42 anni. “Accolto nelle braccia del PAdre veglia sui suoi cari che oggi piangono la tua prematura scomparsa. Il tuo ricordo rimarrà vivo nei nostri cuori”, è il messaggio. Ne danno il triste annuncio la famiglia e i parenti.

Il funerale è stato celebrato stamattina a Valle Mosso nella chiesa di Sant’Eusebio.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *