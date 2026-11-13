Lutto a Valdilana per Michal: 42 anni

Si è spento a 42 anni Michal Aleksander Mikolajczyk. Aveva 42 anni. “Accolto nelle braccia del PAdre veglia sui suoi cari che oggi piangono la tua prematura scomparsa. Il tuo ricordo rimarrà vivo nei nostri cuori”, è il messaggio. Ne danno il triste annuncio la famiglia e i parenti.

Il funerale è stato celebrato stamattina a Valle Mosso nella chiesa di Sant’Eusebio.

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