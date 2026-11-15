Bancomat saltato in centro a Valle Mosso

Una notte di paura e boati a Valle Mosso, dove un forte scoppio ha svegliato e allarmato i residenti. Intorno alle 3.30 di oggi, 15 novembre, mani ignote hanno preso di mira lo sportello esterno del bancomat della filiale di Banca Sella, situata in via Bartolomeo Sella. Secondo le prime informazioni, i malviventi avrebbero utilizzato la tecnica della cosiddetta “marmotta”, impiegando materiale esplosivo artigianale.

Almeno due le deflagrazioni avvertite distintamente in tutta la zona, la cui violenza ha mandato in frantumi le finestre della struttura bancaria e le vetrine di alcune attività commerciali e abitazioni vicine. Un risveglio da incubo per i cittadini, sebbene dai primi accertamenti emerga un bilancio fortunatamente privo di feriti e, soprattutto, con un bottino azzerato: i ladri non sarebbero riusciti a portare via denaro contante, trasformando il raid in un tentato furto.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri, a cui sono affidate le indagini per chiarire ogni dettaglio e risalire ai responsabili, e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area, completamente transennata. L’episodio riporta alla luce l’allarme sicurezza nel Biellese: un analogo assalto con esplosivo era avvenuto poco più di un mese fa a Mottalciata, ai danni dello sportello Biverbanca.

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