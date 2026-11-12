Droga, Xanax e quattro pistole a salve: arrestato nella notte a Biella

Un controllo stradale nel cuore della notte si è trasformato in un’operazione antidroga. È successo intorno alle 3.35 in piazza I Maggio, a Biella, dove una volante della Polizia di Stato, impegnata nei servizi di controllo del territorio, ha fermato una Citroën C3 grigia con quattro persone a bordo. Il comportamento particolarmente agitato di uno degli occupanti e il forte odore riconducibile a sostanze stupefacenti hanno spinto gli agenti ad approfondire le verifiche.

Fermato dalla polizia, aveva droga e Xanax con sé

Durante le operazioni di identificazione, l’uomo ha consegnato spontaneamente alcuni involucri che nascondeva sulla propria persona. Contenevano hashish, per un peso lordo di circa 4 grammi, e cocaina, per circa 0,27 grammi. Con sé aveva anche due compresse di Xanax e una somma di denaro contante.

Gli ulteriori accertamenti hanno portato gli agenti a ritenere che potesse esserci altra droga nell’abitazione dell’uomo, situata a Biella. La successiva perquisizione domiciliare ha dato esito positivo.

La perquisizione in casa: trovati un etto di hashish, mezzo grammo di cocaina e 76 compresse di Xanax

In diversi locali della casa sono stati trovati e sequestrati numerosi involucri di hashish, per un quantitativo complessivo superiore a 97 grammi, e un altro involucro con circa mezzo grammo di cocaina. Rinvenute anche 36 compresse di Xanax da 1 milligrammo e 40 da 0,5 milligrammi, oltre ad altre compresse trovate in diversi ambienti dell’abitazione.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre recuperati 260 euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività di spaccio, una bilancia di precisione e un coltello a serramanico verosimilmente intriso di sostanza stupefacente.

A completare il materiale sequestrato sono state quattro pistole a salve, prive del tappo rosso e fedeli riproduzioni di armi da fuoco, complete di munizionamento a salve.

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio

Alla luce degli elementi raccolti, della varietà delle sostanze rinvenute e delle modalità di occultamento, gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sono stati sequestrati anche il denaro, la bilancia e il telefono cellulare, insieme a tutto il materiale rinvenuto.

L’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria per il successivo giudizio di convalida e collocato agli arresti domiciliari.

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