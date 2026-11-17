Un’operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale del Verbano Cusio Ossola ha portato alla luce un sistema di evasione fiscale nel settore dell’assistenza familiare e domiciliare. Nel mirino delle Fiamme Gialle sono finite numerose collaboratrici e collaboratori domestici di nazionalità estera, regolarmente assunti e con i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro, ma completamente sconosciuti al Fisco.

Nonostante percepissero regolari stipendi come badanti per anziani e persone non autosufficienti, i soggetti interessati non avevano mai presentato la dichiarazione dei redditi, omettendo il pagamento dell’Irpef. I controlli fiscali, riferiti alle annualità dal 2022 al 2026, hanno permesso di individuare 44 evasori totali, ricostruendo redditi non dichiarati per 3.223.000 euro e un’imposta evasa di circa 700.000 euro. A tutti è stata contestata la violazione amministrativa per omessa dichiarazione.

In alcuni casi, l’indagine ha svelato una doppia irregolarità: l’invisibilità fiscale è stata infatti sfruttata per accedere indebitamente a sussidi statali. Attraverso false DSU, alcuni badanti si erano dichiarati indigenti pur percependo compensi da lavoro. I finanzieri hanno così individuato 3 percettori abusivi del Reddito di emergenza (per 4.960 euro) e denunciato 2 persone per la percezione illecita del Reddito di cittadinanza (8.672,50 euro), avviando le procedure per la revoca retroattiva dei benefici e il recupero delle somme.

L’operazione, coordinata dal Col. t.ISSMI Antonio G. Garaglio, sottolinea l’impegno della Guardia di Finanza nella tutela del bilancio pubblico e nel contrasto a condotte che sottraggono risorse alle famiglie realmente bisognose. Per i profili penali, resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva

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