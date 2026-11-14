Elisa Francese, segretaria provinciale del Pd, ha raccontato su Facebook la difficoltà di arrivare a fine mese e denuncia una questione che riguarda migliaia di lavoratori e famiglie.

State meglio o peggio di quattro anni fa?

A me oggi hanno aumentato l’affitto. Di nuovo.

In 4 anni è aumentato circa del 20%, come tutto il resto.

Il mio stipendio, però, è rimasto uguale.

Ho due figli, un lavoro, non ho casa di proprietà, non ho una famiglia alle spalle. Siamo io e il mio compagno. E fino a qualche anno fa riuscivamo anche a toglierci qualche sfizio con il nostro stipendio. Oggi è quasi impossibile

Non amo mettere in piazza i fatti miei, non lo faccio mai, ma oggi mi chiedo come possiamo pensare che sia giusto vivere in un sistema in cui il costo della vita continua a crescere, mentre gli stipendi restano fermi?

La mia situazione non è eccezionale, non è speciale.

È NORMALE. Ed è questo che è inaccettabile.

È inaccettabile che la normalità sia pensare ad un secondo lavoro per sopravvivere. È inaccettabile che mia figlia, a 28 anni, abbia un contratto precario e guadagni meno di mille euro al mese per un full time. È inaccettabile vivere con la paura che arrivi una spesa imprevista, perché non c’è margine di sicurezza

Questo non è uno sfogo personale, la mia è la condizione quotidiana di moltissimi lavoratori, pensionati, giovani che oggi non riescono più a vivere serenamente, e a cui il governo risponde portando a 55mila euro il tetto dell’Irpef per il lavoro dipendente e alzando da 85mila a 100mila la flat tax per le partite iva.

Niente che farà aumentare il mio stipendio. O il loro.

E se gli stipendi restano fermi e tutto il resto aumenta, l’unica cosa che si può fare è comprare di meno.

E così si fermano i consumi, si impoveriscono i territori, si ferma l’economia.

E questa è una questione politica, non personale.

Perché se oggi uno stipendio non basta a garantirsi una vita dignitosa, la risposta non è chiedere altri sacrifici.

Faccio politica anche per questo. Perché so cosa significa vedere restringersi, anno dopo anno, le proprie possibilità, e non mi rassegno a considerarlo normale.

Penso che la politica possa, e debba, dare delle risposte.

Penso che oggi sia necessaria una politica fatta di scelte coraggiose, che creino un cambiamento reale e concreto.

Non è più tempo di “pannicelli caldi”, è tempo di riportare la giustizia sociale nei temi della politica.

Elisa Francese

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