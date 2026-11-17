AttualitàBiella
Addio a Stefano Reguzzi di 57 anni
Lascia il marito Carlo e famiglia
Addio a Stefano Reguzzi di 57 anni.
Tristezza a Biella per la morte di Stefano Reguzzi di 57 anni. Lascia il marito Carlo Rosenberger e famiglia. L’uomo si è spento sabato all’ospedale di Ponderano. Il funerale sarà celebrato mercoledì 18 novembre alle 11 in chiesa parrocchiale Sant’Anna a Torino.
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