Addio a Stefano Reguzzi di 57 anni.

Tristezza a Biella per la morte di Stefano Reguzzi di 57 anni. Lascia il marito Carlo Rosenberger e famiglia. L’uomo si è spento sabato all’ospedale di Ponderano. Il funerale sarà celebrato mercoledì 18 novembre alle 11 in chiesa parrocchiale Sant’Anna a Torino.

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