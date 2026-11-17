Prende avvio il percorso di attivazione della nuova Casa della Comunità di Biella. Presso la Casa della Comunità di Ponderano, all’interno del presidio, verranno mantenute le attività programmate, mentre presso la Casa della Comunità di Biella si concentreranno quelle ad accesso diretto.

Da venerdì 20 novembre entreranno progressivamente in funzione i primi servizi, con un calendario di trasferimenti che proseguirà nelle settimane successive, fino a fine anno. La nuova struttura, accessibile, a seconda delle attività, da via Fecia di Cossato 10 o da via Delleani, riunirà progressivamente in un’unica sede diversi servizi sanitari territoriali.

Dal 20 novembre saranno attivi presso la Casa della Comunità di Biella, con accesso da via Fecia di Cossato, 10: CUP, Punto Unico di Accesso, Punto Prelievi e Ambulatorio medico-infermieristico. I servizi distrettuali situati in via Caraccio 26, che saranno spostati nella nuova sede, giovedì 19 novembre chiuderanno alle 13.

Da venerdì 20 novembre saranno trasferiti da via Caraccio alla nuova Casa della Comunità:

Centro Unico di Prenotazione (CUP): attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15;

Punto Unico di Accesso (PUA): aperto al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30, mentre presso la sede in Ponderano all’interno del presidio il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18;

Punto Prelievi: continuerà a operare su prenotazione negli stessi orari della sede di via Caraccio, 26, ossia dalle 7.30 alle 8.30.

Presso la sede della Casa della Comunità di Biella, sempre con accesso da via Fecia di Cossato 10, sarà inoltre attivato da venerdì 20 novembre:

L’Ambulatorio medico-infermieristico: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.

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