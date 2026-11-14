CronacaFuori provincia
Va a rubare in casa e viene ferito dal proprietario
Il 50enne vercellese è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola
Un cinquantenne residente a Vercelli, noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. L’uomo si trova attualmente ricoverato in ospedale, piantonato dai carabinieri, con una prognosi di quindici giorni.
Va a rubare in casa e viene ferito dal proprietario
I fatti risalgono a giovedì scorso, attorno alle ore 18, in via Pablo Neruda a Cameri (Novara). Secondo quanto ricostruito, il cinquantenne avrebbe tentato di introdursi all’interno della villetta di un maresciallo in servizio all’aeroporto di Cameri, agendo insieme ad altri due presunti complici. Di fronte all’intrusione, il proprietario di casa ha sparato diversi colpi di pistola ferendo il ladro.
Sulla vicenda vige al momento il massimo riserbo. L’aviere non ha rilasciato dichiarazioni dettagliate sull’accaduto, limitandosi a quanto contenuto nella denuncia presentata per il furto subito. Una versione più approfondita dei fatti potrebbe arrivare direttamente dall’indagato in occasione dell’udienza di convalida dell’arresto, che si terrà direttamente all’ospedale Maggiore di Novara.
Nel frattempo, la Procura ha aperto un fascicolo a carico del sottoufficiale iscrivendolo nel cosiddetto registro “modello 45 bis”. Si tratta dell’annotazione preliminare prevista per i soggetti a cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una potenziale causa di giustificazione, come appunto la legittima difesa.
Questo registro, introdotto dal «Decreto sicurezza» dello scorso febbraio, consente agli inquirenti di effettuare tutte le verifiche preliminari necessarie per accertare la sussistenza della scriminante. Al termine degli accertamenti, qualora venisse confermata la legittima difesa, si procederà all’archiviazione del fascicolo; in caso contrario, gli atti potrebbero essere trasferiti in altri registri per il prosieguo delle indagini.
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