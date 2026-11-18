Biella piange Monica Camperi: 60 anni.

Lascia il marito e i figli Monica Camperi. La donna si è spenta martedì 17 novembre all’ospedale di Ponderano dove era stata ricoverata. Monica Camperi lascia la mamma Floriana, il marito Stefano Bonzano, i figli Martino e Maria Flora, il fratello Massimo, la cognata Paola con la sua famiglia.

E’ possibile renderle omaggio nell’abitazione di Bialla in via Vescovado. Per rispetto delle sue volontà giovedì 19 novembre alle 16 Monica sarà accompagnata al tempio crematorio di Biella.

La famiglia rivolge un ringraziamento a tutto il personale di oncologia dell’ospedale di Ponderano per le cure prestate e l’assistenza

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