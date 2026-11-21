BiellaCronaca
Si sente male davanti al banco gastronomia dell’Esselunga di Biella
Momenti di apprensione
Si sente male davanti al banco gastronomia dell’Esselunga di Biella.
Momenti di apprensione questa mattina, sabato 21 novembre, verso le ore 12, all’Esselunga di Biella. Una donna e’ stata colta da malore proprio davanti al banco della gastronomia, davanti a decine di persone.
Il personale di sicurezza ha subito fatto intervenire i soccorso. In breve tempo un’ambulanza della Croce Bianca Biellese e’ giunta sul posto. I sanitari del 118 hanno prestato alla sventurata i primi soccorsi, portandola poi in ospedale per accertamenti.
La donna ha lasciato il negozio in stato cosciente.
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Filippo
21 Novembre 2026 at 12:51
Sarà colpa dei prezzi …
Un caro augurio di guarigione.