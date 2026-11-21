Violento scontro a Salussola, due feriti

Violento scontro questa mattina, sabato 21 novembre, lungo la strada statale 143 che collega Cavaglià a Salussola. E’ successo verso le ore 8,30. L’incidente ha visto protagonisti un furgone e un’auto. Quest’ultima dopo l’urto si è ribaltata.

Entrambi i conducenti dei mezzi sono stati portato all’ospedale di Biella per accertamenti. Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Toccherà a questi ultimi ricostruire la dinamica del sinistro.

Foto di repertorio

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