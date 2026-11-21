Neonata muore nel lettone dei genitori

Una tragedia ha colpito una giovane famiglia di Mappano, nel Torinese. Una neonata di appena 14 giorni è morta all’alba, dopo che i genitori si sono accorti, al risveglio, che la piccola, che dormiva nel letto matrimoniale con loro, non respirava più.

Immediata la chiamata ai soccorsi del 112. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla e l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria di Torino, dove i medici ne hanno constatato il decesso.

LEGGI ANCHE: Furto a casa di don Pasquin, condannati i ladri

Aperta un’inchiesta per chiarire le cause

La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per ricostruire l’accaduto. Al momento non risultano persone indagate né ipotesi di reato formalizzate. I Carabinieri hanno effettuato rilievi scientifici nell’abitazione e raccolto le testimonianze dei genitori. Dai primi accertamenti medico-legali non sarebbero emersi segni evidenti di violenza sul corpo della bambina. Per stabilire le cause della morte è stata disposta un’autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni.

Le possibili cause del decesso

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figurano un possibile soffocamento o schiacciamento accidentale durante il sonno, una caduta dal letto oppure la cosiddetta sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS), conosciuta anche come morte in culla.

Al momento, tuttavia, non esiste una spiegazione certa di quanto accaduto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook