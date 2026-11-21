Furto a casa di don Pasquin, ladri condannati

Si è concluso al Tribunale di Biella il processo per il furto avvenuto lo scorso 5 luglio nella casa parrocchiale del Barazzetto, dove vive don Vittorino Pasquin. Il giudice ha condannato due dei tre imputati a un anno e nove mesi di reclusione, assolvendo il terzo per non aver commesso il fatto.

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I condannati sono due uomini di 34 e 33 anni, entrambi senza fissa dimora, che avevano scelto il rito abbreviato. Nel determinare la pena sono state considerate anche le lettere di scuse presentate dai due, che tuttavia non sono riusciti a risarcire economicamente il sacerdote.

Assolto invece un uomo di 53 anni, inizialmente accusato di aver fornito l’automobile utilizzata per raggiungere la canonica e fuggire dopo il furto.

Il colpo durante la messa domenicale

Il furto era avvenuto nella tarda mattinata di domenica 5 luglio, probabilmente approfittando dell’assenza di don Vittorino, impegnato a celebrare la messa. Secondo la ricostruzione dell’accusa, uno dei due ladri aveva infranto un vetro per entrare nell’abitazione, mentre il complice faceva da palo, controllando eventuali arrivi. Tra gli oggetti rubati figuravano alcuni articoli religiosi, tra cui un aspersorio d’argento, due medagliette, un crocifisso e altri oggetti in ottone, oltre a 28,90 euro in contanti.

I tre erano stati arrestati dai Carabinieri poche ore dopo il colpo, in una situazione di quasi flagranza. Tutti gli oggetti sottratti erano stati recuperati e successivamente restituiti a don Vittorino.

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