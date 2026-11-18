Sciopero: a Biella venerdì corteo di studenti e lavoratori.

Lo sciopero di venerdì 20 novembre non sarà solo contro la manovra economica e finanziaria del Governo. Sarà uno sciopero per chiedere misure e politiche strutturali sul caro vita, la scuola, la sanità, a favore di pensioni dignitose e per un fisco più giusto e progressivo. A questo proposito la Cgil ha voluto programmare e far confluire lo sciopero nello sciopero internazionale degli studenti, che si terrà nello stesso giorno.

«Anche a Biella la manifestazione che faremo prevede un corteo degli studenti e delle studentesse delle scuole superiori, che confluirà nel corteo dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini. Vogliamo dialogare con le nuove generazioni e con tutti coloro che saranno in piazza per costruire un nuovo modello sociale ed economico – spiega Cristina Martiner, segretaria provinciale della Cgil -. “I tuoi figli scioperano. E tu cosa aspetti? ” sarà uno degli slogan della manifestazione, che riflette il nostro collegamento con le nuove generazioni».

«Anche nel nostro territorio l’assenza di politiche sociali ci porta ad avere una grave carenza di medici di base e lunghe liste d’attesa nella sanità pubblica – aggiunge la sindacalista -. Le Case di comunità che sono state inaugurate ed aperte sono un presidio importante per il nostro territorio, ma ad oggi sono carenti di personale infermieristico. E per farle funzionare diminuiscono gli infermieri presenti sul territorio, poiché dirottati appunto verso le Case di comunità. Gli studenti scendono in piazza e la risposta del Governo è di tagliare il personale docente delle scuole».

«Manca una politica per gli anziani non autosufficienti, che se vengono ricoverati nelle Rsa, sono lasciati soli e i parenti si trovano a dover pagare rette che arrivano fino a 4 mila euro al mese – conclude il ragionamento Martiner, in vista della manifestazione di venerdì -. L’impoverimento dell’assistenza sociale significa impoverire ulteriormente le famiglie, i cui stipendi sono già erosi dal carovita. Per tutti questi motivi chiediamo che vi sia un recupero delle risorse necessarie per la sanità e la non autosufficienza, attraverso una riforma fiscale e una lotta all’evasione. Le spese dedicate al riarmo devono essere dirottate sul welfare. Solo così è possibile costruire una società equa e non divisiva».

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