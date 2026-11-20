La storia di Sabrina: «Dormo in un garage, ma voglio imparare a truccare i defunti».

E’ quanto racconta “Storie degli Altri”. Il link alla pagina Instagram è https://www.instagram.com/ storie_degli_altri/

Cinquantun anni, un figlio nato sordo cresciuto da sola, due attività chiuse, l’ultima a Biella. Oggi vive con il marito in un garage umido e senza luce. La storia delle 7 di giovedì 12 novembre ha raccolto quasi 450 mila visualizzazioni e 271 commenti.

«Mi chiamo Sabrina perché la sera prima della mia nascita mio padre aveva visto il film con Audrey Hepburn che gli era piaciuto tanto.» Comincia così la storia pubblicata giovedì 12 novembre alle 7 da Storie degli Altri, l’editore sociale fondato nel 2020 dal giornalista Carmelo Abbate. In sei giorni il racconto ha fatto 443.954 visualizzazioni tra Facebook e Instagram e 271 commenti.

L’infanzia di Sabrina è felice, fino ai dodici anni: il padre viene arrestato e la famiglia resta senza niente. «Mi sono addormentata che non mi mancava nulla e mi sono svegliata con il frigorifero vuoto.» Da adulta diventa madre di un bambino nato sordo, e per undici anni e mezzo affronta da sola terapie e sacrifici. «Oggi mio figlio ha conquistato la sua indipendenza e questo è il mio orgoglio più grande.»

Poi le perdite: una sorella morta giovane, la madre portata via in sei mesi dalla malattia, la fine del primo matrimonio. Con il secondo marito Sabrina parte per l’Emilia-Romagna per aprire un’attività, ma non va. Fa tanti lavori, anche le pulizie negli ospedali. A Biella prende in gestione un locale con il marito: dopo tre mesi chiude anche quello.

«Oggi io e mio marito dormiamo in un garage umido e senza luce. Siamo senza casa e senza lavoro», racconta. «Ho 51 anni e nella mia vita mi sono rialzata tante volte. Spero di avere la forza di ricominciare anche questa.» Il sogno che si concede ancora è un mestiere: «Voglio imparare a truccare i defunti. Vorrei restituire dignità a chi è morto e offrire un po’ di conforto ai familiari».

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