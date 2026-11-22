Tragedia di Lenta, la vittima è Giovanni Valenzisi di 17 anni

Un’auto è fuori strada nella notte. Uno dei passeggeri, Giovanni Valenzisi, 17 anni, residente a Biella, è morto sul colpo sbalzato dalla vettura. Un venticinquenne è stato portato in codice rosso all’ospedale di Novara dove è ricoverato in Rianimazione.

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Altri due (un diciottenne originario della provincia di Salerno e un coetaneo di Biella) dopo le cure del 118 sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Borgomanero e un altro in codice verde all’ospedale di Biella. Sono tutti ragazzi biellesi.

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