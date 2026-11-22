Sono tutti biellesi i ragazzi coinvolti nella tragedia di Lenta

Sono tutti residenti nel Biellese i cinque giovani coinvolti questa notte nel tragico incidente stradale avvenuto a Lenta. Al momento non si conoscono i nomi.

Un ragazzo di 17 anni è morto e altri quattro giovani sono rimasti feriti.

L’allarme è scattato intorno alle 3.30 quando – lungo la strada provinciale 594 – un’Audi RS3, con a bordo i cinque ragazzi, è uscita di strada prendendo fuoco. Il 17enne è deceduto sul colpo. Soccorsi dai sanitari del 118, gli altri occupanti della vettura sono stati trasferiti in diversi nosocomi della zona. Uno è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Novara, due in codice giallo all’ospedale di Borgomanero e un quarto in codice verde a Biella.

Sul posto per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, probabilmente causato dall’alta velocità, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Borgosesia.

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