BIELLA – Venerdì 27 novembre a Biella sarà una giornata grigia, ma senza precipitazioni. Le previsioni indicano cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, con assenza di fenomeni significativi e nessuna allerta meteo. Le temperature saranno comprese tra una minima di 6°C e una massima di 8°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1.529 metri. I venti saranno deboli: al mattino soffieranno da Nord, nel pomeriggio da Est-Nordest. Una situazione quindi poco luminosa, ma senza particolari criticità sul fronte delle piogge. Il cielo resterà prevalentemente grigio per buona parte della giornata, con una copertura nuvolosa estesa che limiterà le occasioni di vedere il sole. A differenza di altre fasi perturbate delle ultime giornate, tuttavia, non sono previste piogge e il tempo si manterrà asciutto. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente ampie, con valori compresi tra i 6 e gli 8 gradi.

Mattino: cielo grigio e minima di 6°C

Le prime ore di venerdì saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa piuttosto compatta. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, senza particolari aperture e con temperature che partiranno da una minima di 6°C. La ventilazione sarà debole e proverrà da Nord. Nonostante il quadro poco luminoso, non sono attesi fenomeni: la mattinata dovrebbe trascorrere senza piogge, con condizioni asciutte anche sulle zone circostanti. Sarà soprattutto la presenza delle nubi a caratterizzare il tempo, più che un vero e proprio peggioramento.

Pomeriggio: nuvole persistenti e massima di 8°C

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità continuerà a interessare Biella, mantenendo il cielo grigio e in prevalenza coperto. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, con un aumento contenuto rispetto ai valori del mattino. I venti resteranno deboli, ma ruoteranno dai quadranti di Est-Nordest. La previsione non segnala precipitazioni neppure nella seconda parte della giornata. Il contesto sarà quindi stabile dal punto di vista dei fenomeni, ma caratterizzato da scarsa luminosità e temperature piuttosto basse. Anche sulle aree pedemontane piemontesi è atteso un aumento delle nubi nel pomeriggio, senza fenomeni degni di nota.

In serata: nuvolosità ancora presente, ma senza fenomeni

La copertura nuvolosa potrà persistere anche nelle ore serali, proseguendo una giornata dominata dal cielo grigio. Non sono tuttavia previste piogge e non risultano allerte meteo per Biella. Il quadro resterà quindi asciutto, in attesa di una tendenza più favorevole per il fine settimana.

Tendenza meteo Biella

Sabato 28 novembre: attesa una giornata poco nuvolosa, con maggiori possibilità di schiarite;

attesa una giornata poco nuvolosa, con maggiori possibilità di schiarite; Domenica 29 novembre: previste ancora condizioni poco nuvolose, con tempo nel complesso stabile;

previste ancora condizioni poco nuvolose, con tempo nel complesso stabile; Lunedì 30 novembre: il cielo sarà interessato da velature sparse, senza indicazioni di precipitazioni significative.

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