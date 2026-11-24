«Con la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale, l’impegno preso da Fratelli d’Italia diventa realtà concreta per i nostri territori: dei 900mila euro stanziati grazie all’emendamento del nostro gruppo consiliare all’Assestamento di Bilancio, circa 95mila euro sono destinati al territorio della provincia di Biella per potenziare i presidi serali e notturni della Polizia locale». Lo dichiarano Elena Chiorino e Davide Zappalà, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, commentando il via libera dell’esecutivo piemontese al riparto dei fondi per l’estensione dei turni e il finanziamento degli straordinari degli agenti di Polizia locale su tutto il territorio regionale (con esclusione di Torino, già coperta da risorse dedicate).

Pattuglie serali nel Biellese: la Regione investe sulla sicurezza

«Per Fratelli d’Italia la sicurezza non è uno slogan, ma una priorità assoluta e non negoziabile. I cittadini, le famiglie e i commercianti del Biellese chiedono presenza sul territorio, prevenzione e legalità, soprattutto nelle fasce orarie più critiche, come la sera, la notte e i fine settimana. Sostenere economicamente i nostri territori significa consentire ai Comuni di potenziare i servizi di Polizia locale e mettere in strada pattuglie aggiuntive per contrastare con fermezza la microcriminalità, i danneggiamenti, il degrado urbano e gli episodi di “mala movida”, garantendo al contempo maggiore tutela alle donne e ai più giovani».

Le risorse saranno indirizzate alla Prefettura di Biella. A partire dall’inizio del prossimo anno, nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la Prefettura, insieme alla Provincia e ai Comuni, provvederà a individuare le priorità territoriali e a ripartire le risorse, calibrando gli interventi sulle esigenze delle diverse comunità locali.

«Mentre la sinistra si limita spesso a minimizzare i problemi o a cercare giustificazioni per chi viola le regole, il centrodestra e Fratelli d’Italia rispondono con risorse immediate e strumenti operativi, al fianco degli enti locali e delle forze dell’ordine. Ringraziamo la Giunta per aver trasformato una nostra proposta in un risultato tangibile per la sicurezza dei cittadini», concludono Chiorino e Zappalà.

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