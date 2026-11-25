BIELLA – Giovedì 26 novembre 2026 a Biella sarà una giornata caratterizzata da cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto soprattutto dal pomeriggio. Le precipitazioni non sono attese durante le ore diurne, ma nella notte sono previsti circa 2 millimetri di pioggia. Le temperature saranno comprese tra una minima di 6°C e una massima di 10°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2.091 metri. I venti soffieranno moderati da Sud-Sudovest al mattino, per poi attenuarsi e ruotare da Nordest nel pomeriggio. Per la giornata non sono segnalate allerte meteo. Il quadro meteorologico sul Biellese sarà caratterizzato da una nuvolosità variabile, con una presenza crescente di nubi nel corso della giornata. La diminuzione della pressione sul Nord Ovest favorirà infatti l’arrivo di aria più umida, responsabile di un progressivo aumento della copertura nuvolosa. A Biella, tuttavia, le previsioni locali indicano cieli prevalentemente parzialmente nuvolosi, con addensamenti più compatti dal pomeriggio. Il passaggio perturbato si manifesterà soprattutto nelle ore notturne, quando potranno cadere circa 2 millimetri di pioggia.

Mattino: nuvolosità parziale e vento moderato da Sud-Sudovest

La mattinata si aprirà con un cielo parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni significative previste. La temperatura minima sarà di circa 6°C, mentre i venti soffieranno moderati da Sud-Sudovest. Le condizioni saranno quindi fresche, ma nel complesso senza particolari criticità dal punto di vista meteorologico. Sul resto del Piemonte, la situazione sarà variabile: sulle aree pedemontane sono attesi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, mentre sulle pianure occidentali la nuvolosità risulterà più compatta.

Pomeriggio: aumentano le nuvole, massima di 10°C

Con il passare delle ore la copertura nuvolosa tenderà a diventare più consistente, soprattutto dal pomeriggio. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, mentre il vento perderà intensità rispetto al mattino e ruoterà da Nordest, mantenendosi debole. Nonostante l’aumento delle nubi, le indicazioni locali non segnalano precipitazioni durante il pomeriggio. Il contesto regionale sarà caratterizzato da un progressivo aumento dell’umidità, con cieli più chiusi sulle pianure occidentali e condizioni generalmente poco nuvolose sulle aree alpine.

Sera e notte: nuvole più compatte e deboli piogge

In serata la nuvolosità potrà risultare più consistente, preparando il terreno alle precipitazioni previste durante la notte. Su Biella sono attesi circa 2 millimetri di pioggia, un quantitativo contenuto ma che segnerà il passaggio a una fase più umida dopo le ore diurne senza fenomeni. Lo zero termico sarà intorno ai 2.091 metri. Non sono previste allerte meteo per la città, ma nelle ore notturne e al primo mattino successivo sarà possibile incontrare strade bagnate.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 27 novembre: giornata prevalentemente nuvolosa, con una copertura diffusa sul territorio;

giornata prevalentemente nuvolosa, con una copertura diffusa sul territorio; Sabato 28 novembre: è atteso un miglioramento, con cielo poco nuvoloso e maggiori possibilità di schiarite;

è atteso un miglioramento, con cielo poco nuvoloso e maggiori possibilità di schiarite; Domenica 29 novembre: proseguiranno condizioni generalmente poco nuvolose, con un quadro più stabile.

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