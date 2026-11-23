BIELLA – Giornata decisamente grigia quella prevista domani, martedì 24 novembre, a Biella, dove il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto per gran parte del tempo. Le condizioni resteranno prevalentemente stabili durante le prime ore, ma non mancherà qualche breve schiarita nel pomeriggio. Il cambiamento più significativo è atteso in serata, quando potranno arrivare deboli piogge, con un accumulo previsto di circa 3 millimetri. Le temperature saranno piuttosto basse, con una minima di 5°C e una massima di 9°C. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest al mattino e da Nordest nel pomeriggio. Al momento non sono presenti allerte meteo per il territorio biellese. A Biella il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto già dalle prime ore del mattino, con una situazione destinata a rimanere grigia per buona parte della giornata. Soltanto nel pomeriggio potranno comparire alcune temporanee e brevi schiarite, senza però un miglioramento duraturo. La fase più significativa del peggioramento è attesa in serata, quando sono previste deboli precipitazioni.

Al mattino cielo molto nuvoloso e temperature minime di 5°C

Il martedì inizierà con un cielo prevalentemente coperto e una presenza diffusa di nubi. Le condizioni saranno quindi piuttosto grigie fin dalle prime ore, con poche possibilità di vedere il sole e un’atmosfera tipicamente autunnale. La temperatura minima si attesterà intorno ai 5°C, mentre i venti saranno deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nonostante la copertura nuvolosa, durante la mattinata non sono indicati fenomeni precipitativi significativi per Biella. Il contesto resterà comunque umido e instabile, con le nubi che continueranno a interessare il territorio anche nelle ore successive. Sarà dunque un inizio di giornata freddo e poco luminoso, senza particolari variazioni rispetto al quadro previsto.

Nel pomeriggio qualche breve schiarita, ma le nuvole resteranno protagoniste

Nella seconda parte della giornata il cielo continuerà a presentarsi molto nuvoloso o coperto, anche se non si escludono temporanee e brevi aperture durante il pomeriggio. Si tratterà di schiarite limitate, che non saranno sufficienti a determinare un vero miglioramento delle condizioni atmosferiche. La temperatura massima raggiungerà appena i 9°C, mantenendo un clima piuttosto freddo per la stagione. I venti resteranno deboli, con provenienza da Nordest. Nel frattempo, le infiltrazioni umide continueranno a condizionare il tempo sul Piemonte, preparando il terreno alle precipitazioni previste in serata. Per chi si sposterà nel pomeriggio, sarà quindi opportuno considerare una giornata ancora prevalentemente grigia, nonostante qualche momentaneo spazio di sereno.

In serata arrivano deboli piogge: previsti 3 millimetri

Il peggioramento sarà più evidente nelle ore serali, quando alla nuvolosità compatta si assoceranno deboli precipitazioni. Per Biella è previsto un accumulo indicativo di circa 3 millimetri di pioggia, con fenomeni che dovrebbero mantenersi contenuti. Il ritorno delle precipitazioni si inserisce in una fase di maggiore instabilità che interesserà diverse zone del Piemonte, in particolare le aree pedemontane e le pianure occidentali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1.530 metri, mentre non sono segnalate allerte meteo per il territorio. La giornata si concluderà quindi con cieli coperti e qualche debole pioggia, dopo diverse ore caratterizzate da nuvolosità persistente.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 25 novembre: possibile giornata ancora caratterizzata dalla pioggia;

possibile giornata ancora caratterizzata dalla pioggia; Giovedì 26 novembre: previsto un miglioramento, con cielo poco nuvoloso;

previsto un miglioramento, con cielo poco nuvoloso; Venerdì 27 novembre: nuvolosità nuovamente in aumento, con condizioni nuvolose.

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